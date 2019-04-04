مصر | إحالة ربة منزل ونجليها إلى المفتى بتهمة قتل شخص بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة ربة منزل ونجليها إلى المفتى بتهمة قتل شخص بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الـ 9 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، بإحالة أوراق ربة منزل ونجليها لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعي فى اعدامهم لقتلهم شخص بالعمرانية.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة أحال القضية رقم 3173 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6946 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، المتهم فيها كل من محمد عبد الكافي سعد، وشقيقه كريم، وانتصار إسماعيل عبد الرؤوف، ومحمد حسني عياد، وعواد حسنى عياد.

واتهمت النيابة المتهمين بقتل المجني عليه عزوز سامي عزيز، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدو االعزم لالمصمم وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية "بنادق آلية" وتوجهوا لحيث ايقنوا تواجده وما ان ظفروا به حت أطلق الظاول والثاني عياران ناريان صوبه قاصدين قتله فأحدثوا به اصابته التى اودت بحياته وتواجد باقى المتهمين للشد من أذرهم على ارتكاب الواقعة.

وبداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا بوجود جثة المجني عليه واطلاق نار بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان البلاغ تبين وجود نشوب خلاف سابق بين المجني عليه وشقيق المتهمان الأول والثاني ونجل المتهمة الثالثة احمد عبد الكافي سعد، وتوفي الاخير فى بالسجن اثر قضاؤه العقوبة، مما حدا بالمتهمين العزم على قتله أعداو اسلحة ناري "بنادق آلية" وتوجهوا لحيث ايقنوا تواجده وأطلق الاول والثانى صوبه عياران ناريان قاصدين قتله فأحدثوا اصابته التى اودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ولمنع الاهالى من التدخل للزوذ عن المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أحالتها لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.