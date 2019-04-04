مصر | مصادر قضائية: وزير العدل يفتتح محكمة العباسية بعد تطويرها الشهر الجاري

وأضافت المصادر أن البهو الرئيسي للمحكمة تم تقسيمه لـ3 غرف كبري ليشمل جميع أقسام المحكمة،و يقوم عدد كبير من موظفين المحكمة بفحص جميع القضايا وتحميلها علي الكومبيوتر تمهيدا لميكنة العمل داخل المحكمة.



وجاء التطوير بالمحكمة تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل وذلك في سبيل تقديم كافة خدمات التقاضي للمواطنين بيسر وبسهولة ولرفع وتذليل أي عقبات أمامهم، ومن المقرر ان يتم افتتاح المحكمة عقب التطوير خلال الشهر الجاري.



كان قد طلب المستشار وحيد صادق، رئيس المحكمة العباسية في وقت سابق من القضاء خلال الجمعية العمومية للمحكمة، بالتعامل بسهولة ويسر مع المحامين والمتقاضين، والعمل على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة.