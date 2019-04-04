مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 28 حكم جزئي، 15 غرامات، 2 مستانف، 10 اشتباه – 2 بائع متجول بدون ترخيص، جناية - 4 خيال وجمال، في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 55 كرسي، 15 ترابيزة –2 شمسية – 12 قلب شيشة – 2 غرزة شاى – 2 عربة يد – 3 فرش خردوات – 3 استاند – 15 طقطوقة، تروسيكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.