مصر | "الرأس داخل حقيبة".. ننشر أسماء المتهمين في واقعة ذبح "عشيق الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرأس داخل حقيبة".. ننشر أسماء المتهمين في واقعة ذبح "عشيق الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على أسماء المتهمين في واقعة ذبح صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بمنطقة الوراق، وتبين أن المتهمة الرئيسية تدعى "سمية. م" ربة منزل، والمتهم الثاني محمود محمد، نجار "زوج المتهمة"، عبد الرحمن، عامل بجراح "شقيقها".

وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت، أصل بلدتهم محافظة سوهاج، وبعد الجريمة تركت المتهمة الرئيسية الشقة محل الجريمة وصحبتها زوجها وأبنائها، وهربوا لمحافظة سوهاج.

وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، تمكنت القوات من القبض عليها، وزوجها، وتبين هروب شقيقها لمحافظة أخري، وعدم ذهابه صحبتها لمحافظة سوهاج.

وكشفت معاينة رجال مباحث الجيزة، للشقة المعثور على جثة المجني عليه داخلها، عن وجود رأسه مقطوعة عن جسده، وعثر على رأسة داخل حقيبة، وباقي الجسد داخل كرتونة كبيرة، كما عثر على سكاكين وملابس المجني عليه ملقاه على الأرض وملطخة بالدماء.

وأفادت التحريات أن المجني عليه يدعى أحمد الكومي، في العقد الثالث من عمره، صاحب سوبر ماركت، وأنه متزوج، وحررت زوجته محضرا بتغيبه بقسم شرطة الوراق.

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كما توصلت التحريات، إلى أن المتهمة الرئيسية في الواقعة تدعى "سمية"، متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وفي الفترة الأخيرة كان يبتزها، وهددها بفضح علاقتهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمة صارحت زوجها بعلاقتها الغير شرعية بالمجني عليه، وقررا التخلص منه خشية من فضح علاقتها به، وعلى إثر ذلك إستعانا بشقيقها للتخلص من عشيقها، ويوم الجريمة استدرجته للشقة سكنها المعثور على جثته داخلها، وقامت هي وشقيقها وزوجها بالتعدي عليه بالضرب، وذبحه، حتى سقط قتيلا، ثم فرا هاربين.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شخص مصاب بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة داخل شقة بمنطقة الوراق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة عثر العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، على جثة صاحب سوبر ماركت مصاب بجرح ذبحي برقبته، داخل المنزل محل الواقعة، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

