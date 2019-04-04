مصر | حبس ربة منزل وزوجها لقتلهما عشيقها بالوراق 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ربة منزل وزوجها لقتلهما عشيقها بالوراق 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهمين الهاربين وهم الزوجة "سمية" وزوجها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما قاما بذبح "العشيق" أحمد محمد الكومي"، وأوضحت التحريات أنهما كانا قد قاما بالهرب لمحافظة سوهاج.

واستدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، والد المجني عليه، لسماع أقواله في واقعة ذبح ابنه على أيدي عشيقته وزوجها الشرعي داخل منزلهم بمنطقة معهد الأبحاث بالوراق، حيث أكد أن نجله كان يتأخر في الفترة الأخيره عن منزله، مضيفًا أن أحواله كانت متغيرة رأسًا على عقب، ملاحظًا ذلك، نتيجة لعمله في محلهم الخاص"السوبر ماركت"، حيث قامت ربة منزل وتدعى "سمية" وزوجها وشقيقها وزوجها بإستدراج المجني عليه لمنزلها للتخلص منه، وذبحت عشيقها ويدعى "أحمد الكومي" وهو في العقد الثالث من عمره ومتزوج، وقاما المتهمين بذبح داخل شقتهم الزوجية، وفصل رأسه عن جسده، بعدما هددها العشيق بصور وفديوهات جنسية تجمعهم سويا.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح جثة المجني علية وطالبت تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء زوجة المجني عليه وأهله لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الواقعة بدأت ببلاغ حررته ربة منزل تدعى"رشا. ع "، تفيد بغياب زوجها "أحمد"، صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوراق، في العقد الرابع من العمر، وتؤكد بأنه خرج لممارسة عمله ولم يعود وأنها حاولت الإتصال به كثيرا فلم يجيب.

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واضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات اللازمة والإستعلام عن هاتف المتغيب، وعلاقته بأصدقائه ومن حول، وقد كشفت التحريات عن مفاجأة بأن المتغيب على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة تدعى "سمية" 33 عام، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتتبع هاتف المتغيب، لتحديد موقعة، وقد تبين أنه بشقة بمنطقة الوراق وتم استئذان النيابة العامة لتفتيشه.

وأشارت التحقيقات " أن قوة أمنية توجهت لهناك وفور الوصول للشقة، تم العثور على أثار دماء أمام الباب، وبالداخل 3 سكاكين وملابس المتغيب عليها أثار دماء، كما عثر بصالة الشقة على جثته بدون رأس، وداخل غرفة النوم تم العثور على رأسه، وتم إخطار النيابة العامة.

وأوضحت التحقيقات " أن التحريات الأولية أثبت بأن المجني علية كان على علاقة بالمتهمة الأولي، وأنه كان يتردد عليها في غياب زوجها، وانه قام بتصويرها في صور جنسية وفيديوهات أثناء إقامته علاقة معها، وبدأ في ابتزازها بعدما أصرت على إنهاء تلك العلاقة، فأخبرت زوجها، الذي اتفق معها على استدراج المجني علية إلى شقتها، وفور وصوله انهالوا عليه بالضرب ومن ثم قاموا بطعنه وفصل رأسه، وفروا هاربين.

