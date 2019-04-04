مصر | المشدد 15 سنة لمتهمين والسجن لآخرين في أحداث أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 سنة لمتهمين والسجن لآخرين في أحداث أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة اطفيح.

وعاقبت المحكمة متهمان بالمشدد ١٥ عاما، والزامهم بدفع ٣٤٠ الف جنيه ومعاقبة ٣ متهمين بالسجن ٥ سنوات، ومتهم بالسجن ٣ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل،واقتحام مركز شرطة اطفيح واشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة اطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.