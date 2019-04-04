مصر | حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة ثان أكتوبر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته 23 تذكرة من المخدرات، حال وجودة في احدي مناطق أكتوبر.

وتعود البداية عند ورود مباحث قسم ثان أكتوبر بوجود شخص يقوم بتوزيع مواد مخدرة في منطقة الحادي عشر بأكتوبر، تحرك رجال المباحث إلي المنطقة،وبعد ضبط المتهم وكان بحوزته23 تذكرة من المخدرات، تحرر محضر بالضبط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وباشرت النيابة التحقيق.