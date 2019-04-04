انت الان تتابع 14 أبريل.. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عاصم الجزار وزير الإسكان
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي المخصصة بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتي بالحي السابع، بمدينة العبور، بدءً من يوم 14 وحتى 17 أبريل الجاري. وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان، اليوم الخميس: "سيتم تسليم القطع من 1 : 15 يوم 14 أبريل، والقطع من 16 :30 يوم 15 أبريل، والقطع من 31 : 45 يوم 16 أبريل، والقطع من 46 : 66 يوم 17 أبريل، وتم تخصيص يومي 5 و6 مايو لمن تخلف عن الاستلام".
وتبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم الأحد المقبل في طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزا" فى 13 مدينة جديدة، ومن المقرر أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى عن طريق
وتبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم الأحد المقبل في طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزا" فى 13 مدينة جديدة، ومن المقرر أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى عن طريق الإنترنت، إذ أوضح الجزار، أن أسلوب الحجز لقطع الأراضى والمساحات والأسعار، سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.
وأوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة. (التفاصيل)
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