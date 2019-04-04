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انت الان تتابع وزير النقل يتفقد محطة قطار بني سويف: السلامة أولًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وزير النقل الفـريق كامل الـوزير بمحطة سكة حديد بني سويف في زيارة تفقدية للمحطة الرئيسية، واستقلا جرار أحد القطارات بالمحطة للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالأمان، والتأكد من سلامة وجاهزية القطار قبل التحرك به، ومراجعة كافة وسائل الأمان قبل وأثناء التشغيل، وذلك من ضمن جولات الوزير لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد والإشراف على حملة الانضباط التي تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات.
وتابع الوزير، سير العمل بالمحطة لمتابعة انتظام حركة القطارات وانضباط مواعيد قيام القطارات، وتفقد أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، كما استمع إلى مطالب وشكاوى الركاب. ووجهه الوزير، مسؤولى هيئة السكك الحديد بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري، مشددا على مراجعة إجراءات الأمن
وتابع الوزير، سير العمل بالمحطة لمتابعة انتظام حركة القطارات وانضباط مواعيد قيام القطارات، وتفقد أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، كما استمع إلى مطالب وشكاوى الركاب.
ووجهه الوزير، مسؤولى هيئة السكك الحديد بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري، مشددا على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان وسلامة السكك وذلك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.
وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالميدان المقابل لمحطة السكة الحديد، حيث يشمل التطوير إعادة تخطيط الميدان مع مراعاة خلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التي تم إغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتي سببت إعاقة في الحركة المرورية.
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