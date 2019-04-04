فيديو معلوماتى.. نصائح وزارة الزراعة للفلاحين للاستخدام الآمن للمبيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365" نصائح الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، للفلاحين حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك. - قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا. - مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية. - ارتداء ملابس واقية واستعمال المعدات المناسبة والالتزام بجرعة المبيد قبل الجنى. - اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد. - اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح. Advertisements - عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية. - غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش. - ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها. - وضع العبوات فى مكان آمن بحيث لا يمكن استخدامها مرة أخرى.

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