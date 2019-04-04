"مستقبل وطن" ينظم ندوات للتوعية بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، عدة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية للعمال بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمنطقة الشركات بمسطرد بمحافظة القليوبية، وبمحافظة الدقهلية بإحدى القاعات بمدينة منية النصر.

كما نظمت أمانة الحزب، مؤتمر أخر حول التوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة مطروح، بحضور رموز القبائل وبعض قيادات الحزب بمدينة العلمين، فضلًا عن تنظيم ندوتين بمحافظة دمياط بمقر جمعية تنمية المجتمع بمركز كفر الشيخ ومركز شباب كفر المياسرة بمركز الزرقا.

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وحسب بيان، الخميس، تضمنت نشاطات الحزب -أيضًا- تنظيم ندوتين بمحافظة السويس بمنطقة أبو الحسن بحي الأربعين وشركة بتروتريد، فيما نظمت ندوات تثقيفية بمنشأة هويدي بمركز إبشواي وقرية جردو بمركز إطسا، ومنشأة البكري.

وفي محافظة بني سويف، نظم الحزب، عدة ندوات تثقيفية بقاعة المجل المحلي بمدينة ناصر، وقرية تلت بمركز الفشن ومديرية الزراعة بالمدينة، فيما تم تنظيم ندوات تثقيفية أخرى بقاعة نقابة المعلمين بمدينة سمالوط وأخرى بإحدى القاعات الخاصة بمدينة العدوة وأخرى بقرية عبيد بمركز المنيا.

كما نظمت أمانة الحزب، ندوتين بمحافظة الوادي الجديد. ​