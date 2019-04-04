محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعي اليابان والصدر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

انتقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف شارعي اليابان ومستشفى الصدر بحي العمرانية لعدم التزام شركة الرصف بالمواصفات الفنية في أعمال الرصف والتوسعة للشوارع.

جاء ذلك خلال جولة فاجأ بها المحافظ الشركة المسئولة عن أعمال الرصف بشارعي اليابان والصدر وحرص على متابعة أعمال الرصف بنطاق حي العمرانية؛ للوقوف على مستوى الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية .

وحسب بيان، للمحافظة، الخميس، أعرب المحافظ عن عدم رضاه عن الأعمال بالشارعين موجها رئيس حي العمرانية بمتابعة دقيقة للشركة وإلزامها بإعادة تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية في الرصف والتطوير وعدم الإخلال بأي بند من الشروط التعاقدية دون تحميل الحي أي أعباء مالية إضافية حفاظا على المال العام وللاستغلال الأمثل للموارد المالية للمحافظة.

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ووجه المحافظ رئيس حي العمرانية، بإزالة جميع التعديات الموجودة على خطوط التنظيم ورفع الإشغالات من أمام المحلات وإنشاء صبات خرسانية بالجزيرة الوسطى بشارع مستشفى الصدر.

وأشار المحافظ، إلى أن شارع اليابان الجاري رصفه وتطويره بطول 750 مترا يعد من الشوارع المهمة بنطاق حي العمرانية ويشهد إقبالا من الطلبة والوفود الإقليمية والدولية لوقوع مبنى أكاديمية الفنون الثقافية ومركز الجيزة الثقافي وقاعة سيد درويش به.

وأضاف راشد، أن أعمال رصف وتطوير شارع مستشفى الصدر تتم بطول 2 كم وجرى رفع جميع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين منه، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لرصف شارعي اليابان والصدر تبلغ 5 ملايين جنيه، موجها مدير مديرية الطرق بمتابعة الأعمال الجارية بالشوارع وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع غرامات مشددة على الشركة طبقا للعقد المبرم.

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