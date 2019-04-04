محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعا مع شركة CTRiP الصينية، أكبر الشركات المقدمة لخدمات السفر عبر الإنترنت وتقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، ولديهم حصة في السوق الصيني تصل إلى 80 ٪، خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة العالمية للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC Global Summit 2019 بمدينة إشبيلية باسبانيا.
وحسب بيان، الخميس، بحث الاجتماع سبل تنشيط وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الصين، ومناقشة طرق وآليات التعاون للترويج لمصر في السوق الصيني، والسوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعي خاصة به مثل WeChat وWeibo.
وخلال الاجتماع أشارت الوزيرة إلى آفاق التعاون الجديدة والمتزايدة التي تشهدها العلاقات بين مصر والصين في جميع المجالات ومنها مجال السياحة، مؤكدة أهمية السوق الصينية كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتة إلى النمو الذي تشهده أعداد السياحة الصينية الوافدة لمصر.
وقدمت الشركة مقترحاتها حول سبل التعاون والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركة للوزارة، حيث تمتلك الشركة قاعدة بيانات دقيقة عن شرائح السائحين والتي يمكن استخدامها في الترويج واستهداف الشرائح المختلفة من السائحين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة السياحة تلتقي كبرى الشركات الصينية لبحث التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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