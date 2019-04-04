بالأسماء.. السيسي يمنح وسام الكمال لـ 32 سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم (164) لسنة 2019، بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لـ 32 سيدة.

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