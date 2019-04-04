ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و40 سائقا لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة من ضبط 4915 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.