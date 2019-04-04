سقوط "القبطان" .. نصاب البساتين حصل على 250 ألف جنيه من مواطن لإلحاق ابنه بمدرسة ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الأموال العامة، "نصاب"، لقيامه بالاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ 250 ألف جنيه بزعم قدرته على تسهيل إلحاق نجله بإحدى المدارس الثانوية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من أحد الأشخاص، بتعرفه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي على أحد الأشخاص، سبق اتهامه في العديد من القضايا أخرهم قضية "تزوير محررات رسمية"، والذى استغل مهارته في مجال استخدام الحاسب الآلي، وقام بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وزعم من خلالها بأنه "قبطان بحري" بإحدى الأكاديميات البحرية، وقدرته على تسهيل إلحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس الثانوية.

وأضافت التحريات أن المتهم أرسل عدة رسائل عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي إلى "المُبلغ" متضمنه صورة استمارة قبول نجله بالمدرسة الثانوية – على خلاف الحقيقة، وتحصل منه على مبلغ "250" ألف جنيه تحت ذلك الزعم، دون الوفاء بوعده.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين قيام المتهم المذكور باستخدامه في نشاطه الإجرامي المشار إليه، واحتوائه على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية والتي قام المذكور بإنشائها، وكذا الرسائل المتبادلة بينه وبين المبلغ عبر برنامج التواصل الاجتماعي.