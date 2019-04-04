التحقيقات في مقتل "كويتي" بالعجوزة: 6 متهمون قتلوه خنقًا لسرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل مواطن كويتي في منطقة العجوزة، عن اتفاق جنائي تم بين 6 متهمين بينهم خادمة، بعدما عزموا النية على سرقة مسكن المجني عليه، فور علمهم باحتفاظه على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

استغل المتهمون، كَبر سن المجني عليه، وعمل أحدهم خادمة لديه، حيث مَكنت المتهمين الأول والثاني من الدلوف لمسكن المجني عليه، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات تشل مقاومة المجني عليها، وقيداه، وطرحاه أرضًا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية.

حال استغاثة المجني عليه، انقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

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واعترف المتهمون، تفصيلًا بارتكابهم الواقعة، وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الجريمة، جاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجرمية، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة.

وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي، أن سبب الوفاة المجني عليه تعزي إلى اسفكسيا الخنق.

وأحال النائب العام، جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتحديد أولى جلسات محاكمتهم.