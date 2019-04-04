"قضايا الدولة" تحصل على حكم يعيد 21 فدانًا لمحافظة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حُكم من محكمة القضاء الإداري بالفيوم برفض دعوى تلزم محافظ الفيوم بتأجير قطعة أرض 21 فدانًا لصالح عدة أشخاص.

وصرّح المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة في بيان اليوم الخميس، أن وقائع الدعوى ترجع إلى إقامة مجموعة من المدعين دعوى ضد محافظ الفيوم وآخرين بصفاتهم، وطلبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تأجير قطعة الأرض رقم (1) الكائنة أمام بحيرة قارون بحوض المهدي بناحية سنورس وتسليم الأرض لهم.

وتبلغ مساحة الأرض مثار النزاع بمقدار 21 فدان و14 قيراط و11 سهم.، وقضت المحكمة في جلسة 27 فبراير برفض الدعوى بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع أكدت فيها أن الأرض مثار النزاع مغايرة لأرض المدعين وأن القرار محل الطعن صدر صحيحاً قائماً على سببه الصحيح وحكم القانون بمنأى عن الإلغاء.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.