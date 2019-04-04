أخبار مصر | برتوكول تعاون بين 'الأعلى للإعلام' والأكاديمية العربية للتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برتوكول تعاون بين 'الأعلى للإعلام' والأكاديمية العربية للتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذي تضمن اتفاقًا بين الجهتين لتدريب الإعلاميين الأفارقة باستوديوهات الأكاديمية، وعقد ندوات مشتركة حول التعاون المصري والأفريقي، ومشاركة الدارسين بالمعهد ونظرائهم من دولهم والدارسين بالأكاديمية في دورات مشتركة.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إن الموسم التدريبي القادم للإعلاميين الأفارقة، سيشهد تطويرًا كبيرًا بعد أن تم تطوير مناهج التدريب، وإنشاء قاعدة بيانات للمتدربين السابقين، وتزويد معهد تدريب الأفارقة بأجهزة حديثة، وإنشاء ثلاث معامل للكمبيوتر، مزودة بسرعات إنترنت عالية، لتسهيل تواصل الإعلاميين الأفارقة مع مؤسساتهم أثناء فترة التدريب، بالإضافة إلى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع خاص بمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، يقوم على تحرير المواد به المتدربين.

فيما قال المهندس إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، إن تفعيل البروتوكول سيبدأ من العام التدريبي الحالي، وتحديدًا من الدورة القادمة خلال شهر إبريل الجاري، والتب يستضيف المجلس فيها خمسين صحفيًا من 25 دولة أفريقية، فب دورة تدريبية تستمر لمدة خمسة أسابيع.

وأضاف أن البروتوكول الموقع مع المجلس، يُعد دعمًا للنشاط التدريبب الذي تقدمه الأكاديمية للعديد من الجهات.

جاء التوقيع بحضور محمد العمري وكيل المجلس، وصالح الصالحي ومجدي لاشين أعضاء المجلس، وأحمد سليم الأمين العام، وأحمد عبدالعزيز المستشار القانوني، ومعتز خميس مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية.