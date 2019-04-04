أخبار مصر | غدا.. قافلة طبية مجانية إلى الوحدة الصحية بوادي تال بمدينة أبوزنيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. قافلة طبية مجانية إلى الوحدة الصحية بوادي تال بمدينة أبوزنيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الشئون الصحية، بجنوب سيناء، توجه قافة طبية إلى الوحدة الصحية بوادي تال بمدينة أبو زنيمة ومن المقرر استمرار عمل القافلة لمدة يومين الجمعة والسبت ٥ و٦ إبريل الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. ويأتي ذلك في إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية والوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر إحتياجا بكافة وديان المحافظة. وتضم القافلة عدة تخصصات طبية "باطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ونساء وعيادة تنظيم أسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء". كما يتم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف اﻷدوية بالمجان.



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