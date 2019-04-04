أخبار مصر | "قومي حقوق الإنسان" ينعى الدكتور كمال أبو المجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي حقوق الإنسان" ينعى الدكتور كمال أبو المجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى، نائب رئيس المجلس الأسبق المفكر والفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي وافته المنيه مساء أمس.

وأكد محمد فايق، رئيس المجلس، أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات الفكرية والحقوقية الذي أثرى بفكره ومؤلفاته المجتمع وساهم بجهدًا بارز في تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فترة توليه نائب رئيس المجلس.

وشدد على دوره الكبير بالمجلس الحافل بالجهد والعمل والتفاني في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه.