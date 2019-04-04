أخبار مصر | قبل وصول الوزير.. "تثبيت عمالة الـ 55 يوم" أبرز مطالب عاملي ورش كوم أبو راضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل وصول الوزير.. "تثبيت عمالة الـ 55 يوم" أبرز مطالب عاملي ورش كوم أبو راضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح عدد من العاملين والخاضعين لنظام العمل وفق عمالة الـ 55 يوم، وهم عمالة تستعين بها السكك الحديد للعمل في القطاعات المختلفة بالهيئة، في مقابل اجر وصفوه بانه الاجر الذي يتقاضوه لا يكفي لسد احتياجهم، حيث انهم يعملوا دون عقود وكذلك لا يوجد تأمين صحي عليهم.
حيث عبروا عن رغبتهم في التعيين بالهيئة نظرا لما يقوموا به من اعمال، وقال عماد حمدي، احد العاملين بنظام الـ 55 يوم، انه يعمل منذ عام 2010، اي قرابة ال 9 سنوات ولم يتم حتى الان تعيينه كاحد العمال المثبتين بالهيئة.
فيما قال الطاهر محمد ابراهيم، احد العاملين بورش الكهرباء بالصالة الاولى لورش ابو راضي انهم قاموا باعداد مذكرة للعرض على المهندس كامل الوزير تلخص عدد من المشكلات التي يتعرضوا لها حصلت الخليج 365 على نسخة منها.
فيما طالب صبري يعقوب، رئيس قسم الهواء والرباط بالورش، تثبيت تعيين هذه العمالة الموسمية، قائلا: " احنا بقالنا فترة محصلش تعيين للعمال في السكك الحديد، وجابولنا ناس شغالين بنظام العمل لمدة 55 يوم ثم يتم فصلهم، واغلب العمال بالورش المثبتين له 5 او 3 سنوات ويطلع معاش، فمحتاجين ناس نعلمهم وندربهم".
وتعد ورش عربات الركاب بكوم ابو راضى من اكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية وتم إنشاؤها على مساحة ٧٥ فدان عام ١٩٨٧ ويبلغ عدد العاملين بها حوالى ١٩٠٠ عامل وفنى ومهندس.
وتقوم الورش بأجراء جميع العمرات المختلفة لجميع أنواع عربات الركاب الدرجة الاولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، بالاضافة الى عمليات التطوير الشامل للعربات ويبلغ متوسط الانتاج الشهرى للورش من عمرة عربات الركاب بجميع انواعها حوالى ١٣٠ عربة شهريا.
ويوجد بها أقسام مختلفة لمتابعة عمليات التطوير وتحسين العربات لمعظم مكونات العربات والتى تشمل تركيب كراسى جديدة وشبابيك ودورات مياه وأرفف وأرضيات وإضاءة وأبواب بالاضافة الى البواجى بمشتملاتها