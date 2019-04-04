أخبار مصر | قبل وصول الوزير.. "تثبيت عمالة الـ 55 يوم" أبرز مطالب عاملي ورش كوم أبو راضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل وصول الوزير.. "تثبيت عمالة الـ 55 يوم" أبرز مطالب عاملي ورش كوم أبو راضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب العاملون الفنيون بورش كوم ابو راضي لعمرة عربات السكك الحديدية عن سعادتهم لزيارة المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمقر الورش ببني سويف، وترجموها على انها خطوة محمودة للنظر اليهم.

وأوضح عدد من العاملين والخاضعين لنظام العمل وفق عمالة الـ 55 يوم، وهم عمالة تستعين بها السكك الحديد للعمل في القطاعات المختلفة بالهيئة، في مقابل اجر وصفوه بانه الاجر الذي يتقاضوه لا يكفي لسد احتياجهم، حيث انهم يعملوا دون عقود وكذلك لا يوجد تأمين صحي عليهم.

حيث عبروا عن رغبتهم في التعيين بالهيئة نظرا لما يقوموا به من اعمال، وقال عماد حمدي، احد العاملين بنظام الـ 55 يوم، انه يعمل منذ عام 2010، اي قرابة ال 9 سنوات ولم يتم حتى الان تعيينه كاحد العمال المثبتين بالهيئة.

فيما قال الطاهر محمد ابراهيم، احد العاملين بورش الكهرباء بالصالة الاولى لورش ابو راضي انهم قاموا باعداد مذكرة للعرض على المهندس كامل الوزير تلخص عدد من المشكلات التي يتعرضوا لها حصلت الخليج 365 على نسخة منها.

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