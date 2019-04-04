مصر | بسبب انفصال والديها.. طفلة تشنق نفسها داخل غرفتها بالعاشر

وتعوج البداية كانت عند تلقى قسم أول أكتوبر العثور على جثة فتاة في شقة سكنية بمنطقة العاشر، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعُثرو على جثة فتاة 16 عاما ترتدي ملابسه كاملة، معلقة بسقف غرفتها، وعدم وجود بعثرة في محتويات الغرفة.

وبعد تحريات رجال المباحث توصلت أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية منذ فترة وذلك بسبب انفصال والديها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشرالتحقيق.