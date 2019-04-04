مصر | إزالة 2086 حالة إشغال طريق في حملات أمنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة 2086 حالة إشغال طريق في حملات أمنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2086 مخالفة اشغالات طريق، تنوعت ما بين ضبط 636 كرسي – 75 قلب شيشة – 134 ترابيزة + طقطوقة – 13 ثلاجة –210 لوح خشب – 280 لوح+عرق خشب –– 11 أسطوانة غاز –10 اعلان بدون ترخيص – 17 عربة متنوعة + عربة يد – 34 اشغال الطريق- 45 استاند حديد – 42 شمسية- 23 ميزان متنوع – 25 تروللى ––24 اشغال طريق + محضر تنظيم – 3 غلق وتشميع + فض اختام – 65 غرزة مشروبات + فرش خردوات – 67 سلاسل واوتاد حديدية – 2 خلاطة – 7 غرزة شاى – 15 فرش خردوات + تروسيكل – 12 بوابة حديد – 5 توك توك – 13 برويطة – 3 ونش – 5 كوريك – 11 تابلوه – 5 حمالة حديد + قمع بلاستيك – 6 كرتونة سيراميك – 10 فض اختام – 7 دكة – 5 اطار سيارة – 4 شباك سقالة – 3 برميل صاج – 7 سلم خشب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

