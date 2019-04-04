مصر | إزالة 2086 حالة إشغال طريق في حملات أمنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة 2086 حالة إشغال طريق في حملات أمنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2086 مخالفة اشغالات طريق، تنوعت ما بين ضبط 636 كرسي – 75 قلب شيشة – 134 ترابيزة + طقطوقة – 13 ثلاجة –210 لوح خشب – 280 لوح+عرق خشب –– 11 أسطوانة غاز –10 اعلان بدون ترخيص – 17 عربة متنوعة + عربة يد – 34 اشغال الطريق- 45 استاند حديد – 42 شمسية- 23 ميزان متنوع – 25 تروللى ––24 اشغال طريق + محضر تنظيم – 3 غلق وتشميع + فض اختام – 65 غرزة مشروبات + فرش خردوات – 67 سلاسل واوتاد حديدية – 2 خلاطة – 7 غرزة شاى – 15 فرش خردوات + تروسيكل – 12 بوابة حديد – 5 توك توك – 13 برويطة – 3 ونش – 5 كوريك – 11 تابلوه – 5 حمالة حديد + قمع بلاستيك – 6 كرتونة سيراميك – 10 فض اختام – 7 دكة – 5 اطار سيارة – 4 شباك سقالة – 3 برميل صاج – 7 سلم خشب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.