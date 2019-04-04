مصر | حملات مرورية تضبط 4915 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور، بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4915 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

حيث أسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط الآتي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة:تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4915) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1911) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (40) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

