مصر | المشدد 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لعاطل قام بأعمال حفر بمنطقة أثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لعاطل قام بأعمال حفر بمنطقة أثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صبري.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالقيام بأعمال حفر بمنطقة أثرية بالهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية قيام المتهم "صبري.ع" بإجراء أعمال حفر في منطقة أثرية دون ترخيص من الجهات المختصة قانونا .