مصر | إحباط تهريب 60 ألف "فانوس رمضان" محظور استيراده بميناء غرب بورسعيد (صور)

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نجحت شرطة موانئ بورسعيد، من إحباط تهريب 60 ألف "فانوس رمضان" محظور استيراده بميناء غرب بورسعيد.



وتمكنت إدارة شرطة موانى بورسعيد من ضبط ( 61875 واحد وستون ألفًا وثمانمائة خمسة وسبعون قطعة " فانوس رمضان") بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن وقف إستيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى (الفلكلور الوطنى) والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية.. داخل (3) حاويات مشمولها (لعب أطفال) واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الإستيراد ملك "المدعو أيمن.م.ا – مواليد 1973، ومقرها محافظة الشرقية غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

