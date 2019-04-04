مصر | ضبط 5 مسؤولين بوحدة محلية بالشرقية مكنوا آخرين من البناء على الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 مسؤولين بوحدة محلية بالشرقية مكنوا آخرين من البناء على الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 5 مسؤولين بوحدة محلية بالشرقية مكنوا آخرين من البناء على الأراضي الزراعية.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة منيا القمح (بالشرقية) تواطؤ بعض مسئولي إحدى الوحدات بدائرة المركز، مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص) على أراضي زراعية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كلً من (مشرف فنى بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق حاليًا "رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية المشار إليها سابقًا" - فنى بذات الوحدة المحلية – مشرف فنى بإحدى الوحدات المحلية بمشتول السوق "مشرف بذات الوحدة المحلية سابقًا"- فنى بذات الوحدة المحلية - مسئول المتابعة بذات الوحدة المحلية) جميعهم مقيمين بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية بإستغلال موقعهم الوظيفى فى الفترة من عام 2013حتى عام 2016 إبان فترة عملهم بإحدى الوحدات المحلية - بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، والتواطؤ مع (عامل - ربه منزل -حداد).. وتمكينهم من بناء عقارات على أرض زراعية بدون ترخيص، وعدم قيام إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، والتعدى على الأرضى الزراعية والبناء عليها مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر..

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة منيا القمح وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة منيا القمح، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للوقائع المذكورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

