مصر | نيابة أكتوبر تباشر التحقيق مع 37 متهما بالاتجار في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة أكتوبر تباشر التحقيق مع 37 متهما بالاتجار في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة أكتوبر التحقيق مع 37 متهما حول اتهمامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وكان بحوزتهم 1825 جرام حشيش، 579 قرصا مخدرا، و25 جرام استروكس، و8 جرامات هيروين، وكما تحقق مع 5 متهمين آخرين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات بدون ترخيص.

والبداية أن خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 37 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في الإدارة العامة لمباحث الجيزة،وباشرت النيابات المختصة التحقيق.