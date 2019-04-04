مصر | سقوط "مستريح سوهاج الجديد".. استولى على مليون ونصف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "مستريح سوهاج الجديد".. استولى على مليون ونصف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص استولى على مليون ونصف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد، من أربعة مواطنين "مقيمين بدائرة قسم جرجا – بسوهاج" بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم، فى مجال الإستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

فقد أسفرت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، كما أشارت التحريات إلى قيام المشكو فى حقه (حاصل على دبلوم تجارة - مواليد 1974 -مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بالحصول على مبلغ(1،450،000- مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) من المُبلغين بقصد توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن سوهاج.. تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

