مصر | في أكبر ضربة لمكافحة المخدرات.. إحباط تهريب 2 طن هيروين و99 كيلو "آيس" لداخل البلاد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أكبر ضربة لمكافحة المخدرات.. إحباط تهريب 2 طن هيروين و99 كيلو "آيس" لداخل البلاد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سلم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية، من إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب 2 طن هيروين و99 كيلو "آيس" إلى داخل البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد.

وأمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم ( 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضايا "مخدرات، سلاح" – 7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية ) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام وقوات حرس الحدود وبمشاركة فاعلة مع القوات البحرية تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) رغم صعوبة الأحوال الجوية.

وأسفرت أعمال التفتيش بالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض وذلك على النحو التالي:

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عدد ( 1900 ) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جرام).

عدد ( 99 ) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها ( 99 كيلو جرام ) .

مبالغ مالية قدرها ( 305 ألف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171دولار أمريكي).

عدد ( 4 ) هواتف محمولة.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2,050,000,000) إثنان مليار وخمسون مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استهداف باقي عناصر التشكيل من المصريين داخل البلاد.