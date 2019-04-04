مصر | "قبطان بحري بالتزوير".. عاطل نصب على مواطن في 250 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قبطان بحري بالتزوير".. عاطل نصب على مواطن في 250 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد الأشخاص، بتعرفه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى على أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أخرهم قضية "تزوير محررات رسمية K والذى إستغل مهارته فى مجال إستخدام الحاسب الآلى، وقام بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية، وزعم من خلالها بأنه "قبطان بحرى" بإحدى الأكاديميات البحرية، وقدرته على تسهيل إلحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس الثانوية.



وقيامه بإرسال عدة رسائل عبر أحد برامج التواصل الإجتماعى إلى (المُبلغ) متضمنه صورة إستمارة قبول نجله بالمدرسة الثانوية – على خلاف الحقيقة - وتحصل منه على مبلغ (250) ألف جنيه تحت ذلك الزعم، دون الوفاء بوعده.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين قيام المتهم المذكور بإستخدامه فى نشاطه الإجرامى المشار إليه، وإحتوائه على العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية والتى قام المذكور بإنشائها، وكذا الرسائل المتبادلة بينه وبين المبلغ عبر برنامج التواصل الإجتماعى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

