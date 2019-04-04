اليوم.. السيسي يفتتح المنتدى العالمي للبحث العلمي

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الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم الخميس، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة. من ناحية أخرى، صرح سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بأن ألكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا، بعث رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين البيلاروسي والمصري.
وقال راتشكوف: "إن رسالة لوكاشنكو تضمنت أيضا دعوة لمجموعة من الأطفال من محافظة شمال سيناء لزيارة بيلاروسيا، بهدف دعم صحتهم والترفيه عنهم وتعريفهم بتاريخ وعادات وتقاليد وثقافة بيلاروسيا فضلا عن كونها فرصة لتنمية علاقات صداقة مع أقرانهم من الأطفال البيلاروس". وأضاف راتشكوف، أنه تم اختيار أطفال شمال سيناء
وقال راتشكوف: "إن رسالة لوكاشنكو تضمنت أيضا دعوة لمجموعة من الأطفال من محافظة شمال سيناء لزيارة بيلاروسيا، بهدف دعم صحتهم والترفيه عنهم وتعريفهم بتاريخ وعادات وتقاليد وثقافة بيلاروسيا فضلا عن كونها فرصة لتنمية علاقات صداقة مع أقرانهم من الأطفال البيلاروس".
وأضاف راتشكوف، أنه تم اختيار أطفال شمال سيناء في ضوء الظروف التي يعيشون فيه بسبب الحرب ضد الإرهاب، موضحا أنه من المخطط سفر الأطفال المصريين في أغسطس المقبل لقضاء فترة الاستجمام في المركز القومي التعليمي الاستشفائي للطفولة "زوبريونك"، الذي يعد أفضل المؤسسات البيلاروسية للطفولة.
وأوضح أن المركز البيلاروسي للطفولة "زوبريونك" يقع على مساحة 76 هكتارا في المتنزه الوطني "ناراتشانسكي" وسط غابة صنوبرية خلابة، وعلى مقربة من بحيرة "ناراتش". (التفاصيل)
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