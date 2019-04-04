انت الان تتابع السيسي يوافق على قرض بـ60 مليون دينار كويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018، كما وافق على تخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة، وتضمنت قرارات الرئيس، التي نشرت في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة السيسي على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض من السيدات.
وأصدر السيسي، في مارس الماضي قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبالغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 22 مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، صباح
وأصدر السيسي، في مارس الماضي قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبالغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 22 مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذى تضمن تصديق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، في 26 يونيه الماضي، بجانب قرار تصديق وزارة الخارجية والذي حمل رقم 5 لسنة 2019.
كما أصدر السيسي قرارا جمهوريا رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو الكامل" بين حكومة جمهورية مصر العبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018. (التفاصيل)
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