«صحة وترفيه».. رئيس بلاروسيا يدعو أطفال سيناء لزيارة

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ألكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا
صرح سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، في تصريحات له، اليوم الخميس، بأن ألكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا، بعث رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين البيلاروسي والمصري، قائلا: "إن رسالة لوكاشنكو تضمنت أيضا دعوة لمجموعة من الأطفال من محافظة شمال سيناء لزيارة بيلاروسيا، بهدف دعم صحتهم والترفيه عنهم وتعريفهم بتاريخ وعادات وتقاليد وثقافة بيلاروسيا فضلا عن كونها فرصة لتنمية علاقات صداقة مع أقرانهم من الأطفال البيلاروس".
وأضاف راتشكوف، أنه تم اختيار أطفال شمال سيناء في ضوء الظروف التي يعيشون فيه بسبب الحرب ضد الإرهاب، موضحا أنه من المخطط سفر الأطفال المصريين في أغسطس المقبل لقضاء فترة الاستجمام في المركز القومي التعليمي الاستشفائي للطفولة "زوبريونك"، الذي يعد أفضل المؤسسات البيلاروسية للطفولة. وأوضح أن المركز البيلاروسي
وأضاف راتشكوف، أنه تم اختيار أطفال شمال سيناء في ضوء الظروف التي يعيشون فيه بسبب الحرب ضد الإرهاب، موضحا أنه من المخطط سفر الأطفال المصريين في أغسطس المقبل لقضاء فترة الاستجمام في المركز القومي التعليمي الاستشفائي للطفولة "زوبريونك"، الذي يعد أفضل المؤسسات البيلاروسية للطفولة.
وأوضح أن المركز البيلاروسي للطفولة "زوبريونك" يقع على مساحة 76 هكتارا في المتنزه الوطني "ناراتشانسكي" وسط غابة صنوبرية خلابة، وعلى مقربة من بحيرة "ناراتش" التي تعد أكبر بحيرات بيلاروسيا العذبة، مشيرا إلى أن المركز يتضمن مجمعا رياضيا معاصرا وحمامات سباحة وقاعات ألعاب رياضية واستادا وملاعب تنس وتنس الطاولة ومنتدى كمبيوتر وقاعة مسرح مجهزة بالملابس المسرحية، وكذلك المجمع الطبي الذي يضم وحدات للتشخيص وطب الأسنان والرياضة العلاجية.
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