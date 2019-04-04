شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أحمد كمال أبوالمجد بعد العصر من مسجد حسن الشربتلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تُشيع جنازة المُفكر الإسلامي الكبير الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، اليوم الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، ويقام العزاء مساء يوم السبت بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وكان الكاتب والمفكر الإسلامي، الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، قد وافته المنية مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 89 عاما. وتقلد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد العديد من المناصب، من ضمنها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام والشباب الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
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