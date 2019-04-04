شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة منال عوض بسوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفقة النائب محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، سوق الجملة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وتفقدت المحافظ السوق المقامة على مساحة ٧٠ ألف متر، وناقشت مع رئيس الغرفة التجارية سبل التوسع في أنشطة السوق. ووجهت بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بالصفحة الرسمية للمحافظة بصورة أسبوعية، وذلك لضبط الأسعار وحتى يتعرف المواطن على أسعار الفاكهة والخضروات خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجهت «عوض» بالبدء في اتخاذ إجراءات تعيين فرد شرطة لتأمين السوق، مؤكدة أنه سيتم تكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين لإحكام الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة.