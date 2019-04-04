شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي خير: مبارك رفض مقترحًا للعادلي «لعدم التضييق على الشباب».. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي محمد على خير إن «هناك منصات إعلامية تروج للإرهاب، ولو أن فكر سيد قطب وجد من يرد عليه لما انتشر ووجد له مكانًا بين الناس، لأن محاربة الإرهاب تكون بالفكر».

وأضاف «خير» في ندوة «دور الإعلام في محاربة الإرهاب»، والتي تقام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الخميس، أن «دور الإعلام طرح المشكلة وليس حلها لأن الحلول مسؤولية المتخصصين، ولكن الإعلام يلقى الضوء وينبه المجتمع»، مشيرًا إلى «عدم وجود منفذ أمام الشباب لأن الدولة والمجتمع يقيدونه»، بحسب قوله.

وكشف مقدم برنامج «المصري أفندي» على فضائية «القاهرة والناس» عن أن «الرئيس الأسبق مبارك كان يلزم أي مسؤول بالرجوع للرئاسة قبل اتخاذ أي قرار يخص الناس»، وذكر موقفًا أن «اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك أراد أن يمنع المقاهي من فرش مقاعد على أرصفة الشوارع في المساحات المخصصة للمارة، لكي يحقق الانضباط المروري، ولكن عقب الرجوع للرئاسة، اجتمع مبارك مع المسؤولين، لبحث مقترح العادلي، وانتهى الأمر بالرفض من أجل عدم التضييق على الشباب»، بحسب زعمه.