شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى أحمد كمال أبوالمجد: عرفت فيه أخلاق العلماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المفكر الإسلامي الكبير الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الذي وافته المنية مساء الأربعاء.

وقال شيخ الأزهر: «أحتسِب عند الله الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، المفكر الإسلامي الكبير وزير الإعلام والشباب الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، الذي رحل إلى جوار ربه في أعقاب ليلة الإسراء والمعراج، وبعد عُمرٍ طويلٍ مبارك قضاه مجاهدًا في سبيل العلم والدِّفاع عن الحق والعدل والحريَّة».

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وأضاف شيخ الأزهر: «وقد عرفته ــ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- فعرفت فيه أخلاق العلماء، وعظمة الأصلاء، وسماحة الإسلام، كما زاملت سيادته- رحمه الله- في مجمع البحوث الإسلامية لأكثر من خمسة عشر عامًا، وفي كثير من المؤتمرات في الداخل والخارج، وكان دائمًا مثار الإعجاب والفخر لدى الجميع».

وأشار شيخ الأزهر إلى أن المفكر الراحل قد أثرى المكتبة الإسلامية بثروة لا تقدر بثمن من المؤلفات القيمة التي امتازت بأصالة الفهم، وعمق الفكر، وقوة العرض، وكان بحقٍّ مدرسة الوسطية الإسلامية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.

وقال: «الأزهر- وهو يشعر بفداحة المصاب- ليضرع إلى الله تعالى أن يتقبل هذا العالم الجليل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يُسكنه فسيح جناته جزاء ما قدَّمه لدينه وأمته ووطنه».