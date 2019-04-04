شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يصر على تشغيل «حنفية الحريق» أثناء تفقده محطة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده محطة سكة حديد بني سويف، على تشغيل حنفية مياه الحريق الموجودة بالمحطة، وقال لمدير المحطة: «لماذا حنفية المياه الخاصة بالحريق عليها قفل حديدي ومحاطة بصاج؟، لابد أن تكون الحنفية داخل صندوق زجاجي، أو تعمل بطريقة إلكترونية بحيث في حالة حدوث كارثة يمكن لأي مواطن تشغيلها».

وطلب «الوزير» من مدير المحطة تشغيل حنفية المياه أمامه للتأكد من وجود مياه بداخلها، فقام الأخير بتشغيلها ورى الأشجار الموجودة بالمحطة بها.