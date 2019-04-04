شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أراضي المرحلتين الخامسة والتكميلية بـ«بيت الوطن» بالعبور (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتي بالحي السابع، بمدينة العبور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14/4/2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: «سيتم تسليم القطع من 1: 15، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 16: 30، يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 31: 45، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 46: 66، يوم الأربعاء 17/4/2019، وتم تخصيص يومي الأحد 5/5/2019، والإثنين 6/5/2019، لمن تخلف عن التسلم».