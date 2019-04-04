شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نستهدف إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري قائم على الكفاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة: «إننا نستهدف إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري قائم على الكفاءات، إلى جانب المساهمة بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال».

وأضافت «السعيد»، في ختام البرنامج التدريبي «تدريب المدربين»، الخميس، أن البرنامج يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الدولة بالتوسع في التدريب وبناء القدرات، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

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واستمر البرنامج التدريبي 4 أيام لعدد من شباب العاملين بوزارة التخطيط، بهدف إعداد هؤلاء الشباب ومنحهم المهارات والمعارف التي سيقومون بنقلها إلى الآخرين.

من جهتها، ذكرت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن الهدف الرئيسي للبرنامج يأتي في إطار الاهتمام بنشر 3 ملفات رئيسية نهدف إلى تعميمها داخل وخارج الجهاز الإداري للدولة بشكل أوسع، وهى: ملفات رؤية مصر 2030، قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، ومدونة السلوك الوظيفي.

وأضافت شريف أنه يتم تدريب هؤلاء الشباب من أجل نشر وتوضيح تلك الملفات والقيام بتدريب غيرهم من الشباب بعد ذلك على كيفية نشرها وتوضيحها وشرحها، وهكذا وهو ما يتوافق مع فكر الاستدامة بأن تنتقل الأفكار من شخص إلى مجموعة باستمرار، موضحة أنه يتم خلال البرنامج التدريبي إعداد المشاركين فيها نظريًا وعمليًا، ليصبحوا مدربين مقتدرين ويتمتعون بكفاءة عالية في تحليل الحاجات التدريبية، وتحديد الأهداف التدريبية، وتصميم الدورات، وتقديمها، وتقييمها على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى شكلًا ومضمونًا.

وأشارت إلى أنه بنهاية التدريب يصبح المدرب قادرًا على الإدارة الجيدة للجلسات التدريبية ولديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبي الكامل، بالإضافة إلى التعرف على مهارات العرض والتقديم، والجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل وأوقات العصف الذهني.