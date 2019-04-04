شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه لإقامة مشروعات خدمية بقرى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الخميس، ورشة عمل موسعة لمناقشة استغلال المنحة المقدمة من قبل وزارة الإسكان بمبلغ 30 مليون جنيه مصري و5 ملايين يورو من قبل الوكالة الألمانية «GIZ» لإقامة مشروعات خدمية في مجال المياه والصرف الصحي والتطوير الحضري، حيث تم تخصيص منحة وزارة الإسكان لمشروعات المياه والصرف الصحي، وتخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لإقامة معمل مركزي لمتابعة مشروعات المياه والصرف بالمحافظة، وتخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لإحلال وتدعيم شبكات مياه مواسير بلاستيك بشارع أحمد عرابي بطول 1381 م وشارع حلمي عبدالرازق بطول 622 مترا بالإضافة لرصف الشارعين.

كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية منحة 5 ملايين يورو من قبل الوكالة الألمانية، الأحد المقبل. وقرر المحافظ تشكيل لجنة تيسيرية بالمحافظة برئاسته وعضوية جميع الأطراف المعنية بالمشروعات بهدف التنسيق والتعاون لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاجها المواطنون في مجالات التطوير الحضري ورصف الشوارع ومشروعات البنية التحتية وإنشاء مدارس وتطوير مستشفيات، مؤكدا ضرورة اختيار المشروعات المطلوبة بالدقة المتناهية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين.

اجتماع محافظ القليوبية

اجتماع محافظ القليوبية