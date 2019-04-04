شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة السبت والأحد (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن موقف الهاي جيت، بنك بلوم، محطة الصرف الصحي، عمارات على خليل، بلوكات الجامع القطري والمنطقة المحيطة به بحي السقالة بمدينة الغردقة، وذلك يوم السبت الموافق 6 إبريل، كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق المحجر- العنبر- ودهب مول والمنطقة المحيطة، وذلك عن يوم الأحد 7 إبريل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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