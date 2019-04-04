شكرا لقرائتكم خبر عن للناخب قبل الاستفتاء.. لو عايز تغير مقر لجنتك الانتخابية اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت كناخب لديك مشكلة مع موقع لجنتك الانتخابية كبعده عن مقر سكنك مثلا، تستطيع أن تقدم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات بتعديل مقر لجنتك وفقا للقرب من محل سكنك للتصويت على الاستفتاء، وهى خدمة أتاحتها الهيئة خلال الفترة الماضية عبر موقعها الإلكترونى (www.elections.eg) .

وفى حالة رغبة المواطن فى تعديل مركزه الانتخابى، عليه اتباع هذه الخطوات:

1 - الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة.

https://www.elections.eg/

2 - اختيار ( طلب تغيير المركز الانتخابى ) من القائمة على يسار الموقع.

3 - كتابة الرقم القومى فى الخانة المحددة، ثم الضغط على ( أبدأ الطلب)

https://www.elections.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=122

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4 – القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة فى نموذج الاستمارة الموجود على الموقع، حيث يتم اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

5 - الضغط على (إرسال) بعد الانتهاء من ملئ البيانات.

وهناك طريقة أخرى لتقديم هذا الطلب بخلاف الموقع الإلكترونى، إن لم يكن متاح للمواطن، وهو عن طريق التوجه لأقرب مقر محكمة ابتدائية وتقديم الطلب بالمحكمة، والتى تقوم بدورها بإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

والمركز الانتخابى يكون فى أحد الأماكن التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات - إحدى المدارس العامة - والقريبة من محال إقامة الناخب وفى داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.