بسام راضى: السيسي يفتتح اليوم المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى والذى يعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" وذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية . Advertisements

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