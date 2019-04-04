شكرا لقرائتكم خبر عن العصار وسفير النمسا يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربىGeorg Stillfried سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة (Bit Media) وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك .

تم التأكيد فى بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية – النمساوية المتميزة، وقد بحث اللقاء عددا من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين فى العديد من المجالات من بينها التعاون فى مجال التدريب وتطوير المعدات وخطوط الإنتاج، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتدريبية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، كما تم تقديم عرض عن إمكانيات شركة (Bit Media) المتخصصة فى إعداد البرامج التدريبية وتطبيقاتها، حيث إنها تمتلك فروع فى أكثر من 30 دولة حول العالم، كما تم استعراض نتائج زيارة الشركة النمساوية إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى)، حيث تم التعرف على خطوط الإنتاج والمعدات والإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع، وقد تمت الإشارة الى أهمية إعداد دراسة جدوى بشأن تطبيق أحد البرامج التدريبية الحديثة لشركة (Bit Media) بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة النقل والابتكار والتكنولوجيا الفيدرالية بجمهورية النمسا خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النمسا فى ديسمبر من العام الماضى، ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى العديد من المجالات أهمها (تحديث وتطوير النظام التعليمى والتعليم الفنى التطبيقى).

من جانبه أكد Georg Stillfried سفير جمهورية النمسا بالقاهرة خلال اللقاء على حرص الجانب النمساوى على التعاون مع الجانب المصرى فى جميع المجالات وأهمها (البحث العلمى وتطوير المنظومة التعليمية)، كما أكد Georg Stillfried أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى يعد أهم حدث سياسى فى بداية عام 2019، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة للغاية تجعل مصر مركزاً للإنطلاق لأفريقيا، ومواجهة النزاعات فى مختلف مناطق القارة، وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.