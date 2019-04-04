شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشهر الكريم.. إحباط تهريب 60 ألف لعبة فانوس رمضان عبر قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الامن في إحباط محاولة تهريب أكثر من 60 ألف لعبة أطفال "فانوس رمضان" أجنبية الصنع محظور إستيرادها بميناء غرب بورسعيد .

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال تشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ المختلفة ، والعمل على ضبط جرائم التهريب ومرتكبيها والقائمين عليها .

وتمكنت إدارة شرطة موانى بورسعيد من ضبط ( 61875 واحد وستون ألفاً وثمانمائة خمسة وسبعون قطعة " فانوس رمضان") بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن وقف إستيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى (الفلكلور الوطنى) والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية .. داخل (3) حاويات مشمولها (لعب أطفال) واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الإستيراد ملك " أيمن .م.ا ومقرها محافظة الشرقية .. غير واردة بالمستندات ومحظور إستيرادها، ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .