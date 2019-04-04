شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على اتفاقية مساهمة صندوق الإنماء لتطوير شبكة نقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 2018/4/22.
كما وافق رئيس الجمهورية علي تخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة.
وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية التى نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة رئيس الجمهورية على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض من السيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوافق على اتفاقية مساهمة صندوق الإنماء لتطوير شبكة نقل الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.