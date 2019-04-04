شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على اتفاقية مساهمة صندوق الإنماء لتطوير شبكة نقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 2018/4/22. كما وافق رئيس الجمهورية علي تخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة. Advertisements وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية التى نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة رئيس الجمهورية على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض من السيدات.

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