شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين قبل بداية العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، أنه سيكون هناك مسابقة أخرى قبل بداية العام الدراسى القادم، خلاف مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت منها الوزارة خلال الأيام الماضة. وأضاف ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، لـ" الخليج 365"، أن مسابقة العقود المؤقتة التى أعلنت عنها الوزارة انتهت وجميع المعلمين الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم لمدة فصل دراسى وانطبقت عليهم شروط الإعلان والمسابقة، تسلموا العمل والآن فى المدارس. Advertisements وتابع نائب وزير التربية والتعليم: الوزارة سوف تعلن جميع البيانات النهائية الخاصة بتلك المسابقة فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.

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